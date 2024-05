Orkan powiał nad Krakowem, ale Juvenia pozostaje w grze o finał

Po słabym początku rundy wiosennej, Juvenia Kraków stanęła pod ścianą. By zachować szansę na rozegranie meczu finałowego na własnym boisku, musiała w 17. kolejce pokonać u siebie rozpędzony Orlen Orkan Sochaczew. Od pierwszych minut widać było, że nie będzie to łatwe zadanie. Drużyny ścierały się ze sobą twardo w środku pola, ale więcej błędów popełniali gospodarze. W ich wyniku łącznik ataku Orkana miał okazję dwukrotnie kopać na słupy po karnym i dwukrotnie trafił. Co więcej liderzy tabeli jako pierwsi znaleźli też drogę na pole punktowe, wiążąc skutecznie maul autowy i wychodząc na prowadzenie 11:3.

Te trzy punkty dla Juvenii chwilę wcześniej z podstawki zdobył Riaan van Zyl. "Smoki" na tym nie poprzestały. Kilka minut później drogę na pole punktowe po fantastycznym rajdzie znalazł Michał Jurczyński. Po podwyższeniu van Zyla, różnica zmalał do jednego punktu. Jak się jednak okazało, Orkan miał więcej atutów, bo przed przerwą dorzucił jeszcze rzut karny i podwyższone przyłożenie.