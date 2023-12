Orzechowiec – pyszne ciasto na Boże Narodzenie. Ciasto orzechowe na święta [PRZEPIS]

Orzechowiec na biszkopcie z masą budyniową na świąteczny stół [PRZEPIS]



Wykonanie

Żółtka oddzielić od białek i ubić pianę, następnie dodać cukier, potem olej, a na końcu delikatnie wmieszać łyżką mąkę, orzechy i proszek do pieczenia. Piec biszkopt około 30 min w temperaturze180 stopni. Po przestudzeniu przekroić na pół.

W połowie mleka rozrobić mąkę z budyniem, cukrem, cukrem waniliowym i żółtkami. Resztę mleka zagotować, dodać rozrobiony budyń i mieszać do chwili zagotowania energicznie, by nie powstały grudki. Następnie odstawić do całkowitego ostygnięcia. Masło utrzeć, a następnie dodawać po łyżce budyń i dalej ucierać.

Na połowie biszkoptu wyłożyć pół puszki kajmaku, potem rozłożyć warstwę herbatników, następnie 1/3 masy budyniowej, warstwę herbatników, kajmak, 1/3 masy budyniowej, potem nałożyć druga część biszkoptu, a na nią resztę masy budyniowej. Wierzch obficie posypać orzechami drobno mielonymi.

Przepis Grażyny Łacnej-Walczak