Otwarli baseny w Olkuszu na Czarnej Górze. Pogoda dopisała, chętni też. Jest tu wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Małgorzata Gleń

"21 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego i jednocześnie na samym wstępie tegorocznych wakacji, rozpoczynamy sezon letni w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym OSW „Czarna Góra” - piszą pracownicy MOSiR w Olkuszu. Nie mogli tego doczekać olkuszanie i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Przed otwarciem pod bramą do ośrodka ustawiła się długa kolejka spragnionych ochłody w wodzie. Temperatura powietrza wynosiła 30 st. C a wody 25 i 26 st. C.