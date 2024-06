Wiata na ścieżce rowerowej w Krakowie ma się znakomicie. Miała być likwidacja, nastąpiła modyfikacja

Wcześniej był tu zwykły chodnik, inna wiata. Rowerowa ścieżka po drugiej stronie alei, wszystko jasne. Ale 2024 rok przyniósł zmiany. Po wschodniej stronie al. 29 Listopada zlikwidowany został chodnik, zastąpiony przez ciąg pieszo-rowerowy, a zamiast płyt chodnikowych pojawił się asfalt.

Tak wiata wyglądała w pierwotnej wersji, w lutym 2024 r. Anna Kaczmarz

Wraz z asfaltem obok wejścia na cmentarz pojawiła się nowa wiata przystankowa. "Czy da się pogodzić interesy pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, mając do dyspozycji nieco ponad 3 metry szerokości? Przed takim wyzwaniem stanęli projektanci ciągu pieszo rowerowego przy Cmentarzu Rakowickim w Krakowie wzdłuż Al. 29 Listopada" - bronili się urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, gdy o wiacie na ścieżce rowerowej zrobiło się głośno w Polsce. I zapowiedzieli korektę: "Pojawiły się głosy mieszkańców mówiące o tym, że ten typ wiaty będzie kolidował z ruchem pieszym i rowerowym. Dlatego wsłuchując się w te głosy, póki jest to jeszcze ogrodzony i nieudostępniony do ruchu plac budowy, zostanie zlikwidowana. Jednocześnie wspólnie z wykonawcą oraz Zarządem Transportu Publicznego będziemy szukać takiego rozwiązania organizacji przystanku, żeby pasażerowie mogli możliwie komfortowo z niego korzystać, a rowerzyści mogli tamtędy płynnie przejeżdżać".