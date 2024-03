"Pan Twardowski. Ale bajka!" Baletu Cracovia Danza w Teatrze Variete

Spektakl Baletu Cracovia Danza zabierze widza w świat wyobraźni, magii i humoru, ale przede wszystkim tańca – w końcu to on jest językiem, w którym artyści snują swoją opowieść. Na scenie wystąpią tancerze Baletu Cracovia Danza pod kierownictwem Romany Agnel.

Część pierwsza w choreografii Aliny Towarnickiej przedstawia historię słynnego krakowskiego czarnoksiężnika, jego kłopoty związane z utratą wiary we własne możliwości i okoliczności, które skłoniły go do podpisania cyrografu. Część druga, opracowana przez Dariusza Brojka, nawiązuje do ballady Adama Mickiewicza Pani Twardowska. Gdy diabeł, zwabiwszy Twardowskiego do karczmy, upomina się o jego duszę, sytuację ratuje żona maga, która staje się teraz główną bohaterką historii – bo „gdzie Twardowski nie może, Twardowska pomoże!”.

Tłem dla perypetii bohaterów jest kolaż muzyczny złożony z wybranych utworów Stanisława Moniuszki (m.in. słynna uwertura Bajka), zaś całość dopełniają barwne kostiumy oraz maski, które w zabawny sposób oddają karykaturalny charakter postaci, podkreślając tym samym humorystyczny wydźwięk spektaklu.