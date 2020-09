Pandemia odstraszyła widzów od kin. Akcja "Kino to emocje" ma pomóc przyciągnąć ich z powrotem przed duże ekrany

- Wyjątkowe w tej kampanii jest to, że cała branża mówi jednym, wspólnym głosem. Okres pandemii pokazał, jak ważne są kina

dla naszej tożsamości. To w kinach najlepiej brzmią emocje filmu, to tutaj buduje on swoją historię na kolejne lata. To także dla widowni w kinie i wrażeń, wiążących się z kinowymi seansami, producenci, twórcy i aktorzy tworzą dzieła, które wchodzą do panteonu kultury. A widzowie nie muszą już za nimi tęsknić. Zapraszamy do wszystkich kin w Polsce - podkreśla Joanna Kotłowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina.