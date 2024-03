Piast - Puszcza. Czas dokończyć ten mecz. W jakich składach? Zdziwicie się

Pierwszy gwizdek piłkarze usłyszeli 2 grudnia. Nad gliwickim stadionem szalała wtedy śnieżyca, boisko momentalnie stało się białe i niezdatne do gry. Po skazanej na niepowodzenie próbie odśnieżenia, gdy wciąż sypało, sędzia podjął decyzję o przerwaniu meczu. Jego dokończenie, przy stanie 0:0, nastąpi po ponad trzech miesiącach.

W międzyczasie była przerwa rozgrywkach, zmiany w kadrach zespołów podczas okna transferowego. Jednak piłkarze, którzy zimą przyszli do Piasta i Puszczy, w tym spotkaniu zagrać nie mogą. W niepołomickiej drużynie w takiej sytuacji są Maciej Firlej, Ioan-Calin Revenco, Jin-hyun Lee i Thiago, w Piaście – Fabian Piasecki i Walerian Gwilia.

Trenerzy Tomasz Tułacz i Aleksandar Vuković mogą we wtorek skorzystać z tych zawodników, którzy byli uprawnieni do gry w ich zespołach na dzień 2 grudnia. Przy czym szkoleniowcy nie są zobligowani do wystawienia identycznych składów co w momencie rozpoczęcia meczu. Teraz możemy być już pewni, że w Puszczy zmieni się przynajmniej zestaw rezerwowych. Zimą odeszli bowiem z klubu Kacper Cichoń, Adam Kramarz i Muris Mesanović, a kontuzjowany jest kolejny człowiek, który 2 grudnia był na ławce w Gliwicach – Mateusz Cholewiak. Z kolei leczący w tamtym okresie uraz Jordan Majchrzak teraz będzie już do dyspozycji szkoleniowca. Dodajmy, że obowiązują też kary zawieszenia za kartki aktywne tamtego dnia. Dlatego przeciwko Piastowi nie mogą grać Artur Craciun, Roman Jakuba i Wojciech Hajda.