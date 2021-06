Pieniny. Ratownicy ćwiczyli akcje ratunkowe na rwących górskich rzekach [ZDJĘCIA]

Ratownicy GOPR szkolenia odbyli razem z kolegami ze słowackiej Horskiej Služby Pienińskiego Parku Narodowego. Zajęcia odbywały się na Torze Kajakowym Wietrznice oraz na torze kajakowym na Dunajcu w Krościenku.

- Podczas działań przećwiczone zostały elementy związane z przemieszczaniem ratowników w środowisku górskiej rzeki, ratownictwo partnerskie, działania za pomocą pontonu i sytuacje awaryjne związane z jego przewróceniem - informują ratownicy GOPR.

Szkolenia są potrzebne, bo jak pokazują statystyki, niemal co roku zdarzają się sytuacje, że ktoś wpadnie do rwącego potoku i potrzebuje pomocy. Niestety, nieraz turyści lekceważą górskie potoki. Tymczasem rwący nurt jest na tyle silny, że gdy wpadniemy do koryta, nie jesteśmy w stanie sami z niego się wydostać.

Szkolenie zorganizowano zostały w ramach projektu: "Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0" finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.