Pieniny. Turyści niszczą słynną sosnę na Sokolicy. "Nie przechodźcie przez barierki na szczycie"

W 2018 roku została uszkodzona w czasie akcji ratunkowej na Sokolicy. Do rannego turysty ratownicy GOPR wezwali na pomoc śmigłowiec ratunkowy. Ten podleciał blisko szczytu. Ratownicy na linach opuścili się na szczyt, by zabrać rannego turystę. W czasie akcji silny pęd powietrza z wirników śmigłowca uszkodził sosnę. Odłamała się korona drzewa.

Reliktowa sosna ze szczytu Sokolic w Pieninach dla wielu jest symbolem Pienińskiego Parku Narodowego. To przy niej turyści robią sobie zdjęcia pamiątkowe z wypadków w Pieniny. Drzewo jest także na tysiącach pocztówek z Pienin. Rośnie w wyjątkowym miejscu, niemalże na ścianie skalnej spadającej pionowo w dół.

- W najbliższym czasie usuniemy to zabezpieczenie. Zostało wykonane na czas zimy, by ciężki śnieg nie spowodował większych zniszczeń. Ocenimy równocześnie stan tej sosny i wraz ze specjalistami będziemy się zastanawiać, jak inaczej ją zabezpieczyć - mówi Grzegorz Wącina, główny specjalista ds. ochrony przyrody w PPN.

Okazuje się, że największym zagrożeniem dla sosny są… turyści, którzy licznie w sezonie letnim odwiedzają Sokolicę. Choć dojście do reliktowej sosny zabezpieczone jest barierkami (co zresztą ma także zabezpieczyć turystów przed runięciem w dół), wielu z nich przechodzi przez barierki, by zrobić sobie zdjęcia.