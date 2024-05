Kim jest Anna Miszalska, żona nowego prezydenta Krakowa?

Prezydent elekt Aleksander Miszalski na uroczyste ślubowanie wraz z żoną przyjechał do budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych na rowerze.

Aleksander Miszalski od lat jeździ na rowerze. Mieszka w centrum i jeżeli ma w miarę blisko do miejsca, w które zamierza się przemieścić, to najchętniej korzysta z tego środka transportu. Na rowerze jeździ nawet zimą. Jeszcze w kampanii wyborczej Aleksander Miszalski zapowiadał, że nie zrezygnuje z roweru i także na nim będzie dojeżdżał do pracy w magistracie.