Pieśniarz Leszek Długosz z Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. „To dla mnie zobowiązanie, by trwać przy wartościach”

Dziś w redakcji dwumiesięcznika ARCANA odbyła się uroczystość wręczenia Leszkowi Długoszowi Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Prezydent Andrzej Duda uhonorował artystę w dniu 80 urodzin. - Człowiek przyzwoity nie może się inaczej zachowywać się tak jak, powinien. Nigdy się temu nie sprzeniewierzyłem - mówił krakowski bard i poeta.

FLESZ - Produkty od Nestlé są niezdrowe?

Legendarny artysta Piwnicy pod Baranami, kompozytor, poeta i bard, publicysta i felietonista (także "Dziennika Polskiego) obchodził w piątek swoje 80 urodziny. Z tej okazji w redakcji zaprzyjaźnionego z nim dwumiesięcznika (i wydawnictwa) Arcana odbyła się kameralna uroczystość, podczas której wręczono mu Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości - My współcześni Polacy, spoglądając wstecz na zmagania i wysiłek naszych przodków i poprzedników sprzed wieków w całej pełni doceniamy to, że mamy własne suwerenne państwo. Jubileusz stulecia odzyskania niepodległości staje się dzięki temu inspiracją do służby dzisiejszej Rzeczpospolitej. Naszą działalnością zawodową, społeczną, artystyczną i intelektualną. I właśnie za zasługi na tym polu chcę dziś wyrazić panu głęboki szacunek i wdzięczność – napisał prezydent Andrzej Duda. - Dziękuję za wkład w rozwój Polski, polskiej kultury, literatury. Za liczne wzruszenia, których nam Pan dostarcza i wreszcie za wierność wartościom, pięknu, dobru i prawdzie. (…) Chcę dzisiaj zatem ponawiając życzyć panu powtórnie wiele zdrowia i sił na następne długie lata pracy artystyczne. Satysfakcji z dokonań i wielu kolejnych sukcesów. I niechaj mamy w panu nadal tego samego wspaniałego Leszka Długosza, Europejczyka z Zaklikowa – napisał prezydent w liście odczytanym przez prof. Andrzeja Waśko, literaturoznawcę i prezydenckiego doradcę, wieloletniego redaktora naczelnego „Arcanów”.

Sam jubilat nie krył wzruszenia: - Życie moje się tak ułożyło moim zajęciem stało się pisanie, śpiewanie jakaś twórczość i pomyślałem sobie, że tej twórczości sednem jest w zasadzie pochwała świata, istnienia i zachwyt i wdzięczność za to obdarowanie. Więc mogę powiedzieć, że najgłębszej warstwie moja twórczość jest w jakimś sensie dziękczynna, religijna. Bo ona jest właśnie razem mojego zachwytu i wdzięczności dla tego, co otrzymałem i co my w ogóle - istnienia ludzkie - otrzymujemy będąc tutaj w tych okolicznościach - mówił Leszek Długosz.

- Moją konstrukcją zawsze była przyzwoitość - człowiek przyzwoity nie może się inaczej zachowywać się niż tak, jak powinien. Jak musi. Nigdy się temu nie sprzeniewierzyłem. Nie uczyniłem, nie postąpiłem, za żadną kalkulacje do żadną cenę, spekulacje inaczej, tylko tak jak uważałem, że mogę lub nie mogę. (…) Momentami nie było to proste. Momentami musiałem, i zdecydowałem się narazić wszystko i przeciwstawić się mojemu najważniejszemu środowisku artystycznemu, ponieważ czułem, że mam odmienne racje. I tracąc, co ewentualnie straciłem, wytrzymałem ten napór. Czy mam z tego satysfakcję? Tak. Każdego dnia wieczorem w lustrze mogą sobie powiedzieć. No trudno, ale jest w porządku - dodał.

Dziękując prezydentowi RP za odznaczenie Długosz powiedział:

- Jest to to dla mnie zobowiązaniem, żeby trwać przy tych dobrach. Tych, które budują dobro nie tylko jednostki - moje przyjaciół, znajomych, rodziny, ale tej jednostki, jaką jest Polska. Ta Polska, wieczne trwająca przez stulecia, której jesteśmy w tym momencie historycznym pracownikami, sługami. Kropka.