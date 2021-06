Piotr Giza, trener Cracovii II: Kamień spadł mi z serca. W tym sezonie bardzo dużo się nauczyłem

Kto zrobił największy postęp?

Myślę, że każdy podniósł swoje umiejętności, nabrali doświadczenia w zakresie myślenia na boisku, „czytania gry”, wie, czego nie robić. Tego można się nauczyć tylko poprzez doświadczenie.

Dla pana, jako dla trenera, ten sezon był czymś nowym?

Bardzo wiele mnie nauczył, bo to jest przepaść w porównaniu do piłki młodzieżowej, czy tej na czwartym poziomie rozgrywkowym. Tu decydowały stałe fragmenty, gra taktyczna, ustawienie w ofensywie, defensywie. Trzeba było robić analizy przeciwników. Było bardzo dużo pracy przed każdym meczem, by pokazać chłopakom, jak dany zespół gra, jak się do niego ustawić. W wielu meczach to wychodziło, co sobie zaplanowaliśmy, to realizowaliśmy, a dla mnie była to spora nauka. Rezerwy nie prowadzi się łatwo, jest spora rotacja, są zawodnicy, którzy z nami nie trenowali. Trzeba wiele tłumaczyć, ci doświadczeni to rozumieją.