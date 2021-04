Plaga pożarów traw w gminie Libiąż. Grasują tam seryjni podpalacze. Fotopułapka ukróci ten proceder? [ZDJĘCIA]

Plaga pożarów traw w gminie Libiąż. Grasują tam seryjni podpalacze

160 razy od początku roku (stan na 13 kwietna) strażacy z powiatu chrzanowskiego wyjeżdżali do pożarów traw. Zdecydowanie najwięcej akcji gaśniczych przeprowadzono w gminie Libiąż - 69, natomiast w dużo większym Chrzanowie - 48, Trzebini 23, Babicach 13 i Alwerni 7. Niektóre pożary są bardzo niebezpieczne, a strażacy walczący z ogniem narażają własne życie. Do najgroźniejszego pożaru doszło wieczorem 5 kwietnia na nieużytkach rolnych w rejonie Krzyża w Libiążu. Podmuchy wiatru sięgające 90 km na godz. powodowały przerzuty ognia i silne zadymienie, które kilkukrotnie uniemożliwiło prowadzenie działań.

- podkreśla Eryk Lelito z OSP Libiąż.

Strażacy nie mają wątpliwości, że tak duża liczba pożarów traw w gminie Libiąż nie jest dziełem przypadku, lecz działalności kilku podpalaczy. Problem nie jest nowym, libiąscy druhowie od kilku lat walczą z pożarami będącymi dziełem piromanów.

- W 2018 roku zatrzymano podpalaczy, którzy swoją działalność podpaleń traw ukoronowali podłożeniem ognia na składowisku opon w Trzebini. Po ich zatrzymaniu ilość pożarów traw spadła na jakiś czas. Od początku tego roku, najprawdopodobniej działa więcej niż jeden podpalacz. Może wskazywać na to ilość pożarów, które zaczynają się jednocześnie w kilku miejscach - analizuje Eryk Lelito.

Skala problemu sprawiła, że radni z Klubu Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus wystosowali do burmistrza apel o zakup fotopułapki, która miałaby pomóc zidentyfikować podpalaczy oraz byłaby również skuteczną bronią z osobami zaśmiecającymi lasy. Burmistrz Jacek latko obiecał, że do końca kwietnia br. takie urządzenie zostanie zakupione. Jego koszt to 1,6 tys. zł, do tego dochodzi miesięczny abonament w wysokości 450 zł.