Podgórska Wyprzedaż Garażowa na pl. Niepodległości rozkręca się na dobre! Kolejny kiermasz już 18 maja. Trwa nabór zgłoszeń! Aleksandra Łabędź

Ten kiermasz to coroczna tradycja Podgórza. Można tu znaleźć skarby, których na darmo szukać w wielkich hipermarketach. W sobotę, 18 maja w godz. 14.30 - 17.00 Stowarzyszenie Podgórze.pl i Fundacja Targ Pietruszkowy zapraszają na Podgórską Wyprzedaż Garażową, która jak zawsze odbędzie się na placu Niepodległości. To już drugi termin w tym roku! Pierwszy kiermasz odbył się 13 kwietnia. Organizatorzy zadbali o to, by mieszkańcy mieli aż siedem okazji do zrobienia zakupów marzeń. Podajemy terminy, kiedy wystawcy mogą składać zgłoszenia!