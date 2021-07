Podhale. Górale grożą, że od piątku będą blokować zakopiankę. Tak chcą walczyć o drogę do swoich domów

„W związku z wieloletnią bezczynnością Urzędu Miasta Zakopane w uregulowaniu stanu prawnego drogi Ciągłówka – Furmanowa, która jest systematycznie blokowana oraz braku decyzji na udrożnienie drogi w starym śladzie, mieszkańcy od dnia 30.07.2021 rozpoczną spontaniczną akcję protestacyjną – polegające na blokowaniu zakopianki”.

Pismo o takiej treści trafiło w środę rano do zakopiańskiego urzędu miasta. Podpisał się pod nim rany Jacek Kalata – mieszkaniec Furmanowej.

Kalata twierdzi, że przekazał w ten sposób decyzję mieszkańców. Mówi, że nie wie, jak będzie wyglądał protest. Dodaje, że za blokadą drogi opowiedziało się ok. 40 osób.

Gdyby doszło do blokady drogi w piątek, oznaczałoby to ogromne problemy komunikacyjne na całym Podhalu. Mamy bowiem szczyt sezonu turystycznego, a do tego weekend.

- To skrajna i desperacja decyzja mieszkańców. Bo od lat 60. ubiegłego wieku miasto nie może się uporać z uregulowaniem stanu prawnego drogi. To jest droga szutrowa, która została wykonana w czynie społecznym. Była gotowa do asfaltowania. Z niewiadomych przyczyn nie została dokończona. Dodatkowo jest co chwilę blokowana – mówi Jacek Kalata. Jak dodaje, mieszkańcy mają dość ciągłych problemów. Dlatego zdecydowali się na protest.