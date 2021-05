Podhale. Jest akt oskarżenia w sprawie afery łapówkarskiej w Powiatowym Zarządzie Dróg

Świadek opowiadał o budowie domu oskarżonego Jana T. w Kryspinowie

To był sprytny plan. Budostal 5 miał dostawać od Zarządu Dróg i Komunikacji zlecenia na remonty krakowskich ulic, a potem w koszty przeprowadzonych tam robót wliczać budowę domu dla dyrektora ZDiK Jana T. i jego dzieci. Śledczy twierdzą, że to łapówka. Proces w tej sprawie trwa od 2009 r. W czwartek ( 22 kwietnia) zeznawał świadek Janusz M., który budował dom dla Jana T. Wielu szczegółów już nie pamiętał, ale kojarzył że sama robocizna to był koszt 40 tys. zł - tyle otrzymał od Budostalu.