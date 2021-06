Podhale. Motocykliści i strażacy przejechali w pielgrzymce do sanktuarium w Ludźmierzu

Podhale. Przeszli w pielgrzymce Sursum Corda z Zakopanego do Ludźmierza

Kilkaset osób wzięło udział w XXIV Pieszej Pielgrzymce „Sursum Corda”, która co roku wiedzie z Zakopanego do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Było to modlitewne wędrowanie po trasie, jaką przejechał w 1997 roku Jan Paweł II.