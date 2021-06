Podhale. W nowotarskim MOPS zawisła szafka z darmowymi artykułami higienicznymi dla kobiet

Akcje Punktów Pomocy Okresowej zainicjowała Fundacja Akcja Menstruacja. Z godnie z pomysłem, każda potrzebująca osoba może wziąć podpaski i tampony całkowicie anonimowo i za darmo. W całej Polsce zainstalowano już 74 podobnych szafek.

W Małopolsce szafki z bezpłatnymi produktami higienicznymi dla kobiet pojawiły się najpierw w Krakowie, a potem w kilkunastu miastach w województwie. Nowotarski punkt jest jednym z 20 punktów, jakie powstają w Małopolsce i drugi na Podhalu. Obecnie funkcjonują dwa takie darmowe punkty - w Miejskich Ośrodkach Mocy Społecznej w Zakopanem, a teraz także w Nowym Targu, ul. Kościuszki 8.

- Szafka jest tak usytuowana w naszym urzędzie, by każda kobieta czy dziewczyna, która chce z niej skorzystać, mogła to zrobić w sposób dyskretny i komfortowy. Opiekunki raz w tygodniu uzupełniają środki higieniczne. Każdy chętny może również we własnym zakresie uzupełnić skrzynkę artykułami higienicznymi - mówi Włodzimierz Słomczyński, dyrektor MOPS w Zakopanem.