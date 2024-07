Podjęliśmy wyzwanie i poszliśmy na kolację w ciemności do Piwnicy Pod Kominkiem

Tak, obawialiśmy się, że nie trafimy widelcem do ust lub w drodze powrotnej do tego, co na talerzu. Tak, obawialiśmy się, że woda ze szklanki szybciej popłynie po stole niż trafi do naszego przewodu pokarmowego. Tak, zastanawialiśmy się, czy nie ogarnie nas panika tuż po przekroczeniu mrocznych progów. Żadna z naszych obaw się nie ziściła.

Nasza kolacja w ciemności nie była randką, ale zdecydowanie to dobry pomysł na randkę albo spotkanie w większym gronie przyjaciół. Zabawa jest przednia, a kolacja wyśmienita. Przynajmniej nam taką zaserwowano, bo jak zaznaczają organizatorzy tych niezwykłych kolacji, na stole pojawiają się różne dania.

Czego się spodziewać?

Mroku – to wiadomo, ale takiego, jakiego nie doznacie w ciemnym pokoju. Mroku przez duże „m”. Od czasu do czasu na sali widoczne jest jedynie bardzo nikłe światełko padające z noktowizora kelnerki, ale to jakby widzieć blask świecy na przeciwległej stronie korytarza średniowiecznego zamczyska. Mroku, który sprawia, że czujemy się nieswojo – to chyba naturalne, ale też w miarę szybko ten stan mija – być może jednak w dużej mierze to zasługa towarzystwa więc nie podejmujcie tego wyzwania w pojedynkę.