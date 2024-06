Podpisał kontrakt z Puszczą. Jego ojciec i wujek to byli piłkarze Wisły Kraków

- Maciek jest z nami kilka lat – mówi Jarosław Pieprzyca, prezes Puszczy. - Mamy takich kilku takich chłopców jak on, którzy będą w orbicie zainteresowań pierwszej drużyny. Dając im profesjonalne kontrakty, chcemy ich scalić z klubem. Fajnie, że będą mogli rywalizować ze starszymi kolegami Brożek to środkowy pomocnik. Podpisaliśmy też umowy z bramkarzem Franciszkiem Gadowskim oraz Szymonem Mendalskim, skrzydłowym. To są wszystko młodzi ludzi. Chodzi o to, by mieć plan na nich, a także, żeby oni mieli poczucie, że ktoś ich docenia, a kontrakt ma być zachętę. Oczywiście środki, które dostaną nie są duże, ale mają działać motywacyjnie, a chłopcy mogą je wykorzystać na dodatkowe zajęcia, np. na naukę angielskiego, czy kurs prawa jazdy.