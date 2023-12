Podróż na zdjęciach trasą S7 spod Tatr przez Kraków nad morze. Kluczowa droga gotowa na większości odcinków Piotr Tymczak

Ekspresowa droga S7 będzie prowadzić spod Tatr przez Kraków, Warszawę nad morze. Jej docelowa długość to ok. 750 km. Większość tej trasy, 558 km, jest już gotowa i oddana do użytku. Za rok dwupasmówką dojechać z Krakowa do Warszawy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak może obecnie wyglądać podróż S7 przez Polskę.