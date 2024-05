Pogoń Szczecin - Puszcza Niepołomice. „Żubry” niczego nie upolowały w Szczecinie. Są tylko punkt nad Koroną

Dla Puszczy teraz każdy mecz jest jak finał, musi szukać punktów wszędzie. Punkt przewagi na Koroną Kielce, zajmującą spadkowe miejsce nie daje żadnego komfortu, bo gdy zespoły zrównają się punktami, to kielczanie są lepsi, bo mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań.

Pogoń była po nieszczęśliwej przegranej w finale Pucharu Polski z Wisłą Kraków 1:2 po dogrywce, sfrustrowana i to było szansą gości. Nic z tego...

Puszcza zmieniła nieco skład w porównaniu do ostatniego meczu z Korona Kielce. Nie zagrał Artur Craciun z powodu żółtych kartek, nie było też Michała Koja, wystąpili zaś Tomasz Wojcinowicz i Jakub Bartosz. Goście musieli przemeblować więc obronę, przesuwając Romana Jakubę na lewą stronę, a jego miejsce zajął Wojcinowicz, nieobecnego zaś Craciuna – Konrad Stępień. Co ciekawe, zagrał Kamil Zapolnik, który tydzień temu, w meczu z Koroną doznał wstrząśnienia mózgu. Lekarz dał zielone światło do jego występu.