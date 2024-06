Pogrzeb Oresta Lenczyka w Krakowie. Wybitny trener piłkarski, który pracował m. in. w Cracovii i Wiśle, spoczął na Bielanach

Orest Lenczyk był postacią charyzmatyczną, wielką osobowością. Reprezentował starą szkołę trenerską, ale wielce oryginalną. Był człowiekiem oczytanym, interesował się nie tylko futbolem. Miał swój specyficzny styl i poczucie humoru - wspomina prezes MZPN Ryszard Kołtun, który poznał pochodzącego z Sanoka szkoleniowca już w latach 70. ubiegłego wieku, gdy ten poprowadził Wisłę do niewyobrażalnego dziś w polskich realiach sukcesu – ćwierćfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych.

Na cmentarzu parafialnym na Bielanach pojawili się delegaci i poczty sztandarowe krakowskich klubów oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Pożegnać go przyjechali koledzy po fachu - m.in. Franciszek Smuda, Waldemar Fornalik, Kazimierz Moskal i Jacek Magiera - oraz wiele osób ze środowiska piłkarskiego, jego byłych podopiecznych i nie tylko.

By mogło do tego dojść, „Biała Gwiazda” musiała zdobyć tytuł mistrza Polski. Dokonała tego dzięki Orestowi Lenczykowi w sezonie 1977/1978 - to był pierwszy dla krakowian tytuł od ponad ćwierć wieku, a zarazem w ogóle pierwszy w historii tego klubu pod wodzą polskiego szkoleniowca.

Do Wisły wracał jeszcze trzykrotnie: na lata 1984/1985, na krótko w 1994 roku oraz w sezonie 2000/2001. W tym ostatnim okresie znów osiągnął historyczny sukces – po niesamowitym rewanżu przy Reymonta z Realem Saragossa, w którym Wisła dzięki jego intuicji i dokonanym w przerwie zmianom odwróciła nieprzychylny los, po raz pierwszy polska drużyna wyrzuciła za burtę europejskich pucharów zespół z Hiszpanii.