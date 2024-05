Polne kwiaty z krakowskich kamienic trafiły na wystawę w Muzeum Witrażu

- Witraż jest sztuką kontekstualną, która bez architektury nie istnieje, ale to też sprawia, że trudno przenieść witraż do przestrzeni wystawowej. My sięgamy do różnego rodzaju innych mediów, ale też skalujemy prace artystów, dzięki czemu z witrażami umieszczonymi np. w szczytach okien, ledwo widocznymi na wystawie możemy obcować oko w oko – wyjaśnia Piotr Ostrowski, dyrektor Muzeum Witrażu i kurator wystawy. - Kiedy wyseparowaliśmy kwiaty z całości przedstawień zobaczyliśmy, jak pięknie są narysowane, jakiej plastycznej odwagi wymaga charakterystyczne dla witrażu ograniczenie się do płaskiej plamy i wiotkiej linii.