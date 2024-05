„Odesa. Długi wiek XX w sztuce". Opowieść o szukaniu tożsamości miasta-mitu w Międzynarodowym Centrum Kultury

Od „modernizmów” burzliwych lat dwudziestych, ukształtowanych pod wpływem sztuki zachodniej, przez represje końca lat trzydziestych, „odwilż” i rolę sowieckiej sztuki nieoficjalnej lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdyż to właśnie ona była prekursorką sztuki niepodległej Ukrainy. Prezentując kolejną dekadę, narracja podkreśla znaczenie lokalnych artystów nowej generacji w kształtowaniu sztuki konceptualnej, uwarunkowane względną otwartością metropolii na prądy z zewnątrz. Zwieńczeniem prezentacji są najnowsze prace współczesnych artystów, które stanowią bezpośrednią odpowiedź na trwającą wojnę.

Spośród wielu funkcjonujących wersji nazwy miasta (jid. Odes, ukr. Odesa, ros. Odessa i in.) organizatorzy wystawy wybrali pisownię ukraińską.

- W naszej identyfikacji wizualnej zrobiliśmy z premedytacją przerwę, żeby brak tej jednej litery "s" w od razu budził pytanie. Pierwsze skojarzenie jest takie, że to błąd i rzeczywiście, wszystko to, co się dzieje, to jest wielki błąd geopolityczny. Ten zabieg daje nam też punkt wyjścia do myślenia o współczesnej Odesie, o tym, co się tam dzieje i odniesienie wszystkich tragicznych kart w historii miasta i tego, w jaki sposób Odesa sama budowała swoją tożsamość w XIX wieku, na początku XX wieku, po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę i to co, dzieje się tam dziś - mówi Żanna Komar.