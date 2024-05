Połowa "bliźniaka" zamieniła się w "blok" z mikrokawalerkami. Sąsiedzi są oburzeni. Nadzór budowlany zapowiedział kontrolę

"W budynku tym od dwóch miesięcy odbywały się bardzo głośne i intensywne roboty (po ponad 12 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu). Prawdopodobnie naruszone zostały ściany nośne i stropy. Boimy się ew. katastrofy budowlanej. Informujemy, że przy budynku nie ma żadnej tablicy informacyjnej, więc nie mamy wiedzy o rodzaju robót, dacie i numerze decyzji i organie wydającym decyzję przebudowy, nie znamy nazwiska inwestora. Z rozmowy z osobą podającą się (od lutego br.) za nowego właściciela tej nieruchomości dowiedzieliśmy się, że dom ten będzie zamieszkały przez jego syna i trwają prace remontowe w celu przygotowania domu do zamieszkania. Niepokój nasz wzbudziły zmiany w architekturze budynku (m.in. pojawiło się wiele małych okien, co sugerowało wyodrębnienie kilku łazienek i podziału dotychczasowego projektu zabudowy jednorodzinnej w wielorodzinną - czytamy w liście do PINBU".