Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] opr. Magda Smoleń

Zupa mleczna często stawała w gardle - szczególnie ten kożuch... Ale taki kogel mogel czy blok czekoladowy to prawdziwe rarytasy! Zobacz, jakimi daniami zajadaliśmy się w PRL i spróbuj je przygotować również dziś! Fot. NAC Zobacz galerię (14 zdjęć)

Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.