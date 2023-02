Pomysł gmin górskich, by wydłużyć wakacje w analizie ministerstwa edukacji. Jakie są jego szanse?

Pomysł górskich gmin, by wydłużyć okres wakacji z dwóch do trzech miesięcy trafił do konsultacji między ministerstwami. Pomysł zgłosiło Stowarzyszenie Gmin Górskich. Zdaniem samorządowców, wydłużenie wakacji pomogłoby rozładować rozładować ścisk w turystycznych miejscowościach. Zdaniem jednak ministra edukacji nie jest rozwiązanie obecnie potrzebne.

O pomyśle wydłużenia wakacji „Gazeta Krakowska” napisała jako pierwsza 18 listopada 2022 roku. Pomysł zrodził się w głowach włodarzy gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Górskich. Jej członkowie – gminy górskie z Podhala, Spisza, Pienin, Sudetów czy Beskidów, które żyją z turystów, uznały, że trzeba zrobić porządek z tłumami, korkami, zatorami i wszelkimi kłopotami z tego wynikającymi.