Pomysł na obiad. Gołąbki z kaszą pęczak i grzybami w liściach kapusty pekińskiej [PRZEPIS]

Klasyczna forma oraz wyjątkowy farsz ze zdrową kaszą i aromatycznymi grzybami z pewnością będzie niemałym zaskoczeniem dla wszystkich domowników. Zobacz przepis na bezmięsne gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Składniki:

1 garść suszonych grzybów namoczonych przez noc

200 g kaszy pęczak (np. marki Halina)

1 kapusta pekińska

1 cebula drobno posiekana

1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę

2 łyżki masła

1 łyżka natki pietruszki drobno posiekana

1 jajko

2 łyżki bułki tartej

1 łyżka sosu sojowego

1 łyżka majeranku

250 ml przecieru pomidorowego

250 ml bulionu lub wody

sól i pieprz

Wykonanie:

Kaszę ugotować w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Grzyby drobno posiekać.

Rozgrzać masło na patelni i przesmażyć na niej cebulkę z grzybami i czosnkiem. Dodać do pęczaku i wymieszać z natką pietruszki, jajkiem, bułką tartą, majerankiem, sosem sojowym, solą i pieprzem.

Liście kapusty oddzielić i sparzyć we wrzątku aż będą miękkie.

Gołąbki zawijać w liście i umieścić w zamykanym naczyniu żaroodpornym. Całość zalać przecierem pomidorowym i odrobiną bulionu. Wsadzić do piekarnika i dusić pod przykryciem w 180 stopni C przez 45 minut.