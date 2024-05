Pomysł na obiad. Grillowana pierś z kurczaka z marynowaną pieczarką i bazyliowym pesto [PRZEPIS]

Grillowania pierś z kurczaka z marynowaną pieczarką i bazyliowym pesto to pomysł na obiad naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Składniki:

2 piersi z kurczaka

2 łyżki zielonego pesto

10 malutkich marynowanych pieczarek

około 5 dag startego sera mozzarella

2 garści świeżej rukoli

kilka pomidorków koktajlowych

przyprawa do grilla

pieprz

Wykonanie:

Pierś z kurczaka nacieramy z jednej strony przyprawą, z drugiej posypujemy odrobiną pieprzu i rozbijamy przez folię na cienkie kotlety. Na tej stronie gdzie był pieprz smarujemy kotlety łyżką pesto. Na każdym kotlecie układamy po kawałku sera mozzarelli, a na nich układamy pieczarki. Całość posypujemy resztą startego na dużych oczkach sera. Zwijamy najpierw boki do środka, a następnie brzegi. Przekładamy na folię aluminiową (każdy kotlet na inny kawałek), posypujemy raz jeszcze odrobiną przyprawy do grilla i owijamy szczelnie folią. Przekładamy na około godzinę do lodówki, po czym pieczemy na rozpalonym grillu około 25 minut w folii i 5 minut po wyciągnięciu z niej. Podajemy z rukolą i pomidorkami koktajlowymi.