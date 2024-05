Pomysł na obiad. Gulasz z karkówki z ogórkiem i marchewką [PRZEPIS]

- Gulasz z karkówki to doskonała propozycja obiadowa dla całej rodziny – mówi nasza Czytelniczka Katarzyna Jaworek, autorka bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”. Niezwykle sycąca i rozgrzewająca potrawa w trochę innej wersji to propozycja na zbliżające się jesienne dni.

Gulasz z karkówki z ogórkiem i marchewką [PRZEPIS]

SKŁADNIKI

600 g karkówki bez kości

1,5 litra wody

1 cebula

4 ogórki kiszone

1 marchewka

1/2 łyżki papryki słodkiej mielonej

1 łyżka mąki

3 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka mielonego kminku

2 łyżeczki majeranku

sól

pieprz

oliwa

PRZYGOTOWANIE:

Karkówkę pokroić w kostkę. Mięso oprószyć mąką i podsmażyć na oliwie.

Mięso przełożyć do garnka. Wlać wodę. Dodać paprykę mieloną, kminek, liście laurowe oraz ziele angielskie. Gotować na małym ogniu około godziny.

Cebulę pokroić w kostkę. Dodać do gulaszu. Ogórki i marchewkę zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Także dodać do gulaszu. Wymieszać i gotować jeszcze przez 30 minut.

Gulasz doprawić do smaku solą, pieprzem i majerankiem.