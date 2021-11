Pomysł na obiad: słynny szwedzki klasyk: ziemniaki a’la Hasselback [PRZEPIS] mad

Takie pieczone ziemniaki można serwować na wiele sposobów – w zależności od preferencji.

Pieczone ziemniaki w szwedzkim stylu, czyli Hasselback (lub a’la Hasselbacken) to bardzo proste, ale efektowne danie. Piecze się je z charakterystycznymi niedociętymi do końca plasterkami, co sprawia, że mocniej chłoną aromat dodanych ziół i przypraw. Będą doskonałe zarówno jako potrawa na rodzinny obiad, jak i przystawka. Podpowiadamy, jak przygotować ziemniaki po szwedzku i z czym je podawać.