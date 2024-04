Porozumienie szpitala Narutowicza i dewelopera. Praca szpitalnego SOR nie jest zagrożona. Pomoc również od Szpitala im. św. JP2 Aleksandra Łabędź

Praca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie nie jest zagrożona. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia, szpital ma czas do 1 stycznia 2025r. by dostosować lądowisko do obowiązujących norm. Jednocześnie szpital zawarł porozumienie z deweloperem, który w sąsiedztwie szpitala wznosi swoją inwestycję, że do końca br. nie będzie podejmował czynności uniemożlwiających korzystania z lądowiska w dotychczasowej lokalizacji. Ponadto szpital zawarł również porozumienie z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II.