Premiera spektaklu "Falowiec" krakowskiego reżysera Jakuba Pączka w TVP Kultura we wtorek 9 listopada o godz. 20.05

Kluczem do realizacji „Falowca” okazało się dla krakowskiego reżysera zjawisko powtarzalności. W efekcie niemal wszystkich sąsiadów Inżyniera grają ci sami aktorzy. Główny bohater, zmieniając klatki w bloku, spotyka te same osoby, także w różnych epokach i w sposób nielinearny względem wydarzeń chronologicznych. Inżyniera zagrał w „Falowcu” świetny aktor charakterystyczny Janusz Chabior, a towarzyszą mu m.in. Łukasz Simlat czy Andrzej Mastalerz.

- Kiedy zastanawiałem się czy adaptować tekst „Falowca”, powiedziałem Januszowi Chabiorowi, co potem przekazałem produkcji, że jeśli on nie podejmie się zagrania postaci Inżyniera, to ja nie podejmę się reżyserii. Po prostu czułem, że Janusz jest do tej roli idealny.

O skali naszego wzajemnego zaufania świadczy choćby to, że Janusz zgodził się nawet zaśpiewać piosenkę „Szary”, którą napisałem do spektaklu z Piotrem Maciejewskim – śmieje się reżyser.