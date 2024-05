Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił pierwsze decyzje. "Koniec z luksusem i lexusem"

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski po tygodniu urzędowania zaprosił do swojego gabinetu dziennikarzy. Można było zobaczyć, jakie zmiany wprowadził w wnętrzach magistratu. Ogłosił też swoje pierwsze decyzje. Jedną z nich jest sprzedaż prezydenckiej limuzyny. Wstrzymał też wyprzedaż przez gminę kamienicy i miejskich lokali. Wyjaśnił również, jakie ma plany co do strefy czystego transportu.

- Zleciłem sprzedaż lexusa. Cała procedura jest już przygotowana, tak by odbył się przetarg. To nie oznacza, że będę jeździł tylko na rowerze. Nieraz samochód będzie potrzebny, ale nie potrzebujemy luksusów, a ten samochód był tego symbolem - poinformował prezydent Aleksander Miszalski. Już w czasie kampanii podkreślał, że będzie jeździł na rowerze, bowiem do urzędu ma blisko. Z roweru zamierza korzystać także jeżeli będzie musiał gdzieś podjechać na dystansie ok. 4 km. Do dalszych czy pilnych podróży ma korzystać z samochodów urzędowych. Prezydent Aleksander Miszalski zapowiedział też, że zmieni się przestrzeń przed magistratem. W poprzedniej kadencji były wnioski mieszkańców o to, by parking zastąpił tam park, ale nie zostały zrealizowane. Główny rywal Aleksandra Miszalskiego w wyborach Łukasz Gibała zapowiadał, że w pierwszej kolejności zrealizuje tę propozycję, jako symbol zmian.

Aleksander Miszalski zapewnił, że zostanie opracowane nowe zagospodarowanie przestrzeni przed urzędem. - Jestem za tym, by zamiast betonu było więcej zieleni. Mówienie jednak o tym, że cała przestrzeń zostanie tak wykorzystana byłoby populizmem - powiedział prezydent Aleksander Miszalski.

Zwrócił uwagę, że do magistratu musi być dojazd, droga przeciwpożarowa. Wyjaśnił też, że jakieś miejsca postojowe muszą pozostać, bowiem do magistratu nieraz podjeżdżają ważne delegacje. Nową aranżację prezydent Aleksander Miszalski wprowadził już natomiast w prezydenckim gabinecie. Przy wejściu nie stoją tam fotele i kanapa dla gości, ale biurko prezydenta. Strefa dla gości jest pośrodku, tam gdzie kiedyś za czasów poprzedniego prezydenta Jacka Majchrowskiego stał stół. A tam gdzie dawniej było biurko obecnie ustawiono stół.

Siedząc przy nim z dziennikarzami Aleksander Miszalski poinformował też, że wstrzymał sprzedaż kamienicy przy ul. św. Gertrudy 20 oraz kilku gminnych lokali, co było przygotowane jeszcze przed objęciem przez niego stanowiska. Zaznaczył, że trzeba przeanalizować, czy sprzedaż tych nieruchomości jest potrzebna, czy przykładowo nie przydałby się do tego, by wykorzystać je jako lokale gminne, na których przydział czekają mieszkańcy.

Mieszkalnictwem, wraz z edukacją i polityką społeczną ma się zajmować czwarty wiceprezydent Krakowa. Dotychczas przedstawiono trzech wiceprezydentów Stanisława Mazura, Stanisława Kracika i Łukasza Sęka. Aleksander Miszalski liczy na to, że czwartego wiceprezydenta uda się powołać do końca tego tygodnia. Ma to być osoba z Nowej Lewicy (wszystko wskazuje na to, że kobieta), która w kampanii udzieliła poparcia Aleksandrowi Miszalskiemu (startował jako kandydat Koalicji Obywatelskiej).

Jedną z ważnych decyzji, jaką będą musiały podjąć obecne władze Krakowa w najbliższym czasie jest plan działania związany ze strefą czystego transportu. Ograniczenie wjazdu do Krakowa dla pojazdów emitujących najwięcej spalin teoretycznie mogłoby obowiązywać od 1 lipca. Prezydent Aleksander Miszalski zapowiedział, że ten termin nie jest brany pod uwagę, ponieważ strefę trzeba odpowiednio przygotować. W ramach tego mają zostać przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Po nich miasto podejmie decyzje od kiedy ostatecznie i na jakim obszarze strefa mogłaby funkcjonować.

W najbliższych tygodniach prezydent i wiceprezydenci zajmą się audytem w urzędowych wydziałach i miejskich jednostkach oraz spółkach. Po nim okaże się, jakie mogą być zmiany na stanowiskach kierowniczych.

