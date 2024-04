Prezydent Nowego Sącza ma wyczucie stylu. Ludomir Handzel do pracy ubiera nie tylko garnitur. Zobacz inne jego "stylówki"

Ludomir Handzel 8 czerwca tego roku skończy 51 lat. Prezydentem Nowego Sącza został w listopadzie 2018 roku, kiedy to w drugiej turze pokonał Iwonę Mularczyk zdobywając 58,35 proc. poparcia mieszkańców. Niedługo rozpocznie kolejną kadencję na stanowisku prezydenta miasta. W tegorocznych wyborach pokonał w pierwszej turze czterech konkurentów: Małgorzatę Belską, Iwonę Mularczyk, Ryszarda Nowaka oraz Ryszarda Wilka. Zdobył 52,34 proc. głosów.

Prezydent Nowego Sącza lubi się modnie ubierać. Do pracy w urzędzie przychodzi nie tylko w dobrze skrojonych garniturach i w koszuli pod krawatem. Często ciemny garnitur rozjaśnia mocnym akcentem w postaci kolorowej koszuli (lubi różne odcienie różu i niebieskiego). Zdarza się, że do eleganckich spodni założy dżinsy oraz marynarkę we wzory. Na wydarzeniach sportowych można zobaczyć go w spodniach dresowych, a nawet krótkich spodenkach.