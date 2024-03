Proponują komunikacyjną rewolucję: metro dla Krakowa na już, czyli autobusy i tramwaje z częstotliwością co 5 minut

Krakowscy kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmiku Małopolskiego i Rady Miasta Krakowa w piątek (22 marca) zaprezentowali swoje postulaty dotyczące polityki wojewódzkiej i miejskiej w sferze komunikacji i transportu. Wśród propozycji pojawiły się m.in. częstsze kursy autobusów i tramwajów, budowa parkingów, czy rozwój szybkiej kolei nie tylko w Krakowie, ale też w Tarnowie, Nowym Sączu i na Podhalu. Kandydaci podkreślali też, że są przeciw wprowadzaniu Strefy Czystego Transportu.

W konferencji zorganizowanej na Rynku Główny wzięli udział kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz kandydaci do Rady Miasta Krakowa.

Kolej aglomeracyjna w całej Małopolsce

- Dyskusję o transporcie chcielibyśmy zacząć od przeprowadzenie zewnętrznego audytu obecnych rozwiązań oraz opracowania kompleksowej strategii dla zadań transportowych dla całego województwa, z wykorzystaniem firm prywatnych. Wszystko musi być skoordynowane, nie może to być działanie od projektu do projektu - zaznaczył Grzegorz Nowowiejski, lider listy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców z Krakowa. Proponował rozwiązania kolejowe dla regionu: rewitalizację istniejących i budowę nowych linii kolejowych. - Naszą wizją jest kolej aglomeracyjna nie tylko w Krakowie. Chcielibyśmy, aby taka kolej funkcjonowała także w Tarnowie, Nowym Sączu i na Podhalu. Żeby to zrealizować, potrzebujemy przewoźnika. I tu przechodzimy do perły w koronie, czyli Kolei Małopolskich. To obecnie spółka samorządowa, w której zasiadają głównie osoby z partyjnej nominacji - mówił Grzegorz Nowowiejski. - Chcemy kompletnie zmienić filozofię działania tej spółki. Chcemy aby Koleje Małopolskie przeszły częściową komercjalizację i starały się o zlecenia nie tylko w Małopolsce, ale też w całej Polsce, czy w przyszłości nawet na świecie. Aby to zrobić, trzeba Koleje Małopolskie przekształcić w spółkę akcyjną i wprowadzić ją na giełdę, z zachowaniem kontroli ze strony władz województwa - dodał.

Przeciwni Strefie Czystego Transportu w całym Krakowie

Paweł Dziurzyński, lider listy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców z Powiatu Krakowskiego, przedstawił stanowisko dotyczące planów wprowadzenia w całym Krakowie Strefy Czystego Transportu, która ograniczałaby wjazd pojazdów nie spełniających norm emisji spalin.

- SCT w proponowanej formie jest wielkim nadużyciem. W Krakowie zaproponowano najbardziej rygorystyczną formę ograniczeń w skali całej Europy. Do tego dochodzą do nas na razie nieoficjalne informacje, że SCT mogłaby być także w przyszłości rozciągana na sąsiednie gminy, takie jak np. Wieliczka. Takie zmiany uderzą w najuboższych mieszkańców. Nie wszystkich stać na to, by z dnia na dzień zmienić samochód i przesiąść się do droższego pojazdu. W takim przypadku mamy do czynienia z wykluczeniem społecznym, uderzeniem w podstawy konstytucyjne mówiące o wolności i równości obywateli - mówił Paweł Dziurzyński.

Proponują system informujący o wolnych miejscach parkingowych

Przedstawiciele Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców przekonywali, że zamiast ograniczeń dla kierowców, trzeba wprowadzać rozwiązania, które zachęcą do przesiadania się z samochodów do pojazdów komunikacji zbiorowej.

- Nie zdajemy sobie sprawy, jak duże koszty ponosimy przez korki. Nasze propozycje dotyczące rozwiązania tego problemu są proste. W pierwszej kolejności powinny powstawać parkingi park&ride. Obecnie często są tak położone, że i tak trzeba wjechać do miasta. Takie obiekty powinny być położone na obrzeżach Krakowa - podkreślał Jędrzej Dziadosz, lider nowohuckiej listy do Rady Miasta. - System parkowania powinien ulec cyfryzacji. Poprzez wprowadzenie odpowiednich czujników i aplikacji mobilnych można na bieżąco informować kierowców o tym, gdzie w okolicy są wolne miejsca postojowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie byłoby problemu związanego z tworzeniem korków z powodu szukania przez kierowców wolnych miejsc postojowych - dodał.

Jędrzej Dziadosz proponował też budowę gabarytowych parkingów dzielnicowych, aby ściągnąć auta z chodników i ulic osiedlowych. - Składamy też obietnicę, że w przypadku likwidacji jakiegoś miejsca parkingowego w okolicy powstanie inne takie miejsce na zasadzie jeden za jeden. Nasza obietnica to także rozbudowa obwodnic. Do 2028 roku dokończymy trzecią obwodnicę Krakowa - zaznaczył Jędrzej Dziadosz.

Do czasu budowy metra kursy autobusów z bardzo wysoką częstotliwością

Konrad Krajewski, lider listy do Rady Miasta z rejonu Bronowic, Zwierzyńca i Dębnik, przedstawił rozwiązania dotyczące poprawy transportu zbiorowego. - Chciałbym ogłosić wizję dla transportu publicznego, która zmieni oblicze dojazdu do pracy i szkół mieszkańców Krakowa oraz sąsiednich gmin. Naszym celem jest stworzenie spójnego systemu transportu, dzięki któremu na jednym bilecie można podróżować tramwajem, autobusem i pociągiem po całej aglomeracji - mówił Konrad Krajewski. Przedstawił też koncepcję metra na dziś: - Autobusy i tramwaje w godzinach szczytu na głównych liniach będą kursowały z częstotliwością co 5 minut, a szybka kolej miejska połączy najważniejsze punkty aglomeracji poprzez kursy z częstotliwością co 15 minut.

Konrad Krajewski mówił też o konieczności budowy linii tramwajowych, m.in. na Azory, Rybitwy i Złocień. - Zwieńczeniem naszej pracy będzie zaprojektowanie dwóch linii metra na osiach wschód-zachód i północ-południe, które można byłoby wybudować do 10 lat. Do czasu ich powstania mogłyby funkcjonować szkieletowe linie autobusowe o bardzo wysokiej częstotliwości - podsumował Konrad Krajewski. Nowsze auta, emisja CO2 bez zmian

Kandydaci w wyborach samorządowych



Miejsce na Twój program Przekonaj mieszkańców do poparcia. Umieść swój program w naszym portalu. Skontaktuj się z nami Ogłoszenia wyborcze

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!