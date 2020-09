Przekąski. Pieczone bataty z sosem greckim [PRZEPIS]

Pieczone bataty z sosem greckim to pomysł na szybka i zdrową przekąskę lub lekki lunch. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Katarzyny Kośmider.

Składniki dla 3 osób

Pieczone bataty:

dwa słodkie ziemniaki (bataty) - ok. 700-800 g

3 łyżki oleju roślinnego

2 3 ząbki czosnku

1 papryczka chili

sól morska, świeżo mielony pieprz

szczypiorek (do dekoracji)

Sos grecki:

200 g jogurtu naturalnego

100 g sera typu feta

1 ząbek czosnku

kawałek papryczki chili

sok wyciśnięty z połowy limonki

1 łyżeczka suszonego tymianku

sól, pieprz do smaku

Wykonanie:

Bataty:

Bataty obrać, umyć, pokroić w ósemki.

W misce wymieszać olej z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, drobno posiekanym chili, solą i pieprzem.

Przełożyć bataty do miski z marynatą, wymieszać, przełożyć do lodówki na godzinę.

Zamarynowane bataty ułożyć na folii aluminiowej (na matowej stronie) i piec na grillu na małym ogniu do czasu, aż będą miękkie.

Sos grecki:

Do kielicha blendera włożyć jogurt, ser feta, ząbek czosnku, wyciśnięty sok z limonki, kawałek chili. Dokładnie zmiksować, na koniec doprawić do smaku solą, pieprzem i tymiankiem.