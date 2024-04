Przez pół wieku fotografował krakowian. MuFo zaprasza do atelier Adama Karasia

- Nigdy nie przebił się do świata, nie zdobył wielkiej sławy, ale przez lata - a fotografią zajmował się do śmierci, niemal 70 lat - konsekwentnie wokół fotografii budował swój własny świat - mówi kuratorka wystawy Marta Miskowiec.

Urodził się na cztery lata przed końcem XIX wieku, gdy miał 22 lata założył wraz z bratem Wiktorem własne studio fotograficzne Bracia Karaś. Pierwszą pracownią założył przy ul. Czarnowiejskiej 5 w nieistniejącym już domu, w 1932 roku przeniósł się na ul. Szewską 12. Pod tym drugim adresem fotograficzne atelier Adama Karasia działało od 1932 roku aż do jego śmierci w 1986 roku.

- To byli chłopcy marzyciele. Jako nastolatkowie mają aparaty fotograficzne, chodzą po mieście dokumentując ważne wydarzenia. To właśnie kilkunastoletni Adam Karaś sfotografował pierwszy przelot samolotu nad Krakowem w 1910 roku. W 1916 roku zrobili pierwszy fotomontaż, nazwali go fotoraturą - tak zresztą Adam Karaś do końca życia będzie nazywał swoje fotomontaże. "Głód" opowiadał o wojnie, o klęsce humanitarnej, jaka owładnęła Europę po bitwie pod Verden. To początek fotomontażu. Z czasem kupili kamerę i założyli wytwórnię filmową - wyjaśnia Marta Miskowiec.