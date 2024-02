Puszcza Niepołomice. Wiosna 2024. Cel jest jasny: utrzymać się w ekstraklasie

14. miejsce, dwa punkty nad kreską – to nie jest jednak jakaś superkomfortowa sytuacja. A ekstraklasowa działalność Puszczy budżetowo ciasna jak w żadnym innym klubie. Z całej ligi tylko „Żubry” nie miały teraz zgrupowania w cieplejszym kraju. Gdy inni trenowali w Turcji czy Hiszpanii, Tułacz i jego piłkarze od mrozów uciekli do Skierniewic, gdzie przez trzy dni korzystali z boiska pod balonem. A żeby zacząć biegać już po naturalnym boisku, pojechali w ubiegłym tygodniu do Bielska-Białej.

Dopalenie zespołu jakimiś siarczystymi, kosztownymi transferami oczywiście było nierealne. Mimo wszystko, Puszcza wykonała ciekawy ruch, jakim jest pozyskanie Ioana-Calina Revenco, 23-letniego reprezentanta Mołdawii, bocznego obrońcy lub skrzydłowego. Konkurencję w ataku wzmocnił Maciej Firlej – król strzelców II ligi w poprzednim sezonie, który jednak jesienią mało grał w Ruchu Chorzów. - To dynamiczny zawodnik, umiejący współpracować ze skrzydłami, liczę na niego – mówi szkoleniowiec o Firleju. Trzeci nowy to Thiago, ofensywny lub boczny pomocnik, dla którego jest to powrót do niepołomickiej drużyny. - Wiadomo, że jest po ciężkiej kontuzji i potrzebuje trochę czasu, żeby osiągnąć optymalną formę. Ale pracuje, trenuje w pełnym wymiarze – komentuje Tułacz.

Czy to koniec nabytków? - Zobaczymy. Myślę że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale celujemy w piłkarza, który musi być wzmocnieniem, zawodnikiem do pierwszej jedenastki – podkreśla szkoleniowiec.