Radni spod Giewontu chcą walczyć z modą na hejtowanie Zakopanego. Czy im się to uda?

Zakopiańska rada miasta bierze się za wizerunek miasta, który w ostatnich latach mocno został nadszarpnięty. Radni powołali do życia komisję turystyki i promocji – pierwszy raz w historii zakopiańskiego samorządu. Czy taka komisji poradzi sobie m.in. z białym misiem z dolnych Krupówek, który w ostatnich miesiącach poważnie nadszarpnął wizerunek miasta pod Giewontem i z modą na hejtowanie Zakopanego?

Specjaliści nie mają złudzeń: wizerunek Zakopanego od kilku ostatnich lat jest słaby. - Od kilku lat jest nagonka medialna na Zakopane i jednym z argumentów jest to, że jest tutaj drożyzna i wyzyskiwanie turystów. Cały temat zamyka slogan, że górale są pazerni – mówi Emilia Glista, która działa w branży turystycznej pod Giewontem od długich lat. Jej zdaniem wizerunek miasta kształtują wszyscy – każdy przedsiębiorca, każdy mieszkaniec, który ma kontakt z turystami. To na podstawie wrażeń z kontaktu z takimi osobami turysta kształtuje sobie opinię o naszym mieście.

Biały miś z Krupówek uderzył w wizerunek Zakopanego

W ostatnich miesiącach bardzo mocno nadszarpnął wizerunek miasta przebieraniec, który w stroju białego misia na dolnych Krupówkach naciąga ludzi na zdjęcia za pieniądze. Mężczyzna, który działa bez zezwolenia, próbował zablokować nagrywanie filmiku przez jedną z mieszkanek miasta na deptaku. Domagał się pieniędzy za to. Po opublikowaniu nagrania z internecie zrobiło się gorąco od komentarzy – i to oczywiście komentarzy nieprzychylnych Zakopanemu.

Moda na hejtowanie Zakopanego

O lepszą prasę dla miasta chcą teraz zawalczyć radni. Rada miasta po raz pierwszy w historii samorządu powołała komisję, która ma się zajmować turystyką i promocją. Na jej czele stanął Tymoteusz Mróz, radny, który działa w lokalnej organizacji turystycznej Made in Zakopane.

- Przez ostatnie lata temat promocji Zakopanego i branży turystycznej był mocno zaniedbywany. Dlatego zaproponowałem stworzenie nowej komisji, żeby z ramienia rady miasta inicjować różnego rodzaju działania – mówi Tymoteusz Mróz. - Niestety, wytworzyła się moda na hejtowanie Zakopanego. Uwielbiamy czepiać się tego, co jest tutaj mankamentem. Dlatego chciałbym by ta komisji, jak i cała rada miasta, skupiały się na tym, by z jednej strony rozwiązywać te mankamenty i negatywne elementy wizerunku Zakopanego. Nie przemilczać ich.

Jak dodaje Mróz, radni powinni także skupić się na tym, by pokazywać to co jest najpiękniejsze w Zakopanem i od wielu lat przyciąga tutaj ludzi. Chce w sposób profesjonalny zarządzać promocją Zakopanego, a w tym celu mówi o tym, by zbadać opinie i oczekiwania turystów w stosunku do miasta – w tym o zmiany, jakie ich zdaniem są konieczne.

- Jak walczyć z modą na hejtowanie? Rozwiązywać problemy i rozwiewać mity. Zakopane mitycznie jest miastem drogim, a tak naprawdę wcale nie jest jeśli porównamy się do bałtyckich kurortów. Górale to nie centusie. To pracowici i gościnni ludzie, którzy cieszą się, gdy turyści do Zakopanego przyjeżdżają. I to powinniśmy pokazywać – mówi radny.

Zły PR Zakopanego uderza w cały region

Łukasz Filipowicz, nowy burmistrz Zakopanego, również uważa, że wizerunek Zakopanego nadaje się do poprawki. - Bardzo bym chciał, byśmy zaczęli działać wspólnie, z okolicznymi samorządami, jako region. Zakopane ma już swoją silną markę, działa trochę jak taki motor napędowy. Jednak dobry wizerunek powinniśmy promować wspólnie. Bo zły PR szkodzi całemu regionowi – mówi burmistrz. Burmistrz ciesz się, że będzie w radzie miasta w końcu dyskusja na temat wizerunku i promocji miasta. - Mam nadzieję, że nie będzie to pasywna komisja. Ale będziemy wspólnie wypracowywać pewne działania – mówi Filipowicz.

Będą porządki na Krupówkach

A co z białym misiek z dolnych Krupówek według Łukasza Filipowicza? - Dla nas porządek na Krupówkach jest priorytetem. Będziemy starać się aktywizować naszą straż miejską, by pilnowała naszego deptaka. Problem bowiem w tym, że nie ma egzekucji przepisów, które obowiązują dla tej ulicy. To są naleciałości z wielu lat. Nie chodzi tylko o osunięcie nielegalnych przebierańców, ale także o promowanie naszego licencjonowanego białego misia z górnych Krupówek, który akurat wpływa pozytywnie na nasz wizerunek – mówi Filipowicz.

