Regionalna kwaśnica z żeberkami według Koła Gospodyń z Białki [PRZEPIS]

Składniki na kwaśnicę

1,5 kg żeberek mięsnych

60 dag kapusty kiszonej

2 marchewki

pietruszka

kawałek selera

1 cebula

3 ząbki czosnku

ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz, dowolne przyprawy według upodobania

Wykonanie kwaśnicy:

Żeberka umyć, pokroić na mniejsze kawałki, natrzeć solą, dodać pokrojony czosnek ułożyć w kamiennym naczyniu i pozostawić na 2-3 dni w lodówce lub w chłodnym miejscu. Obracać od czasu do czasu. Dobre przygotowanie żeberek to podstawa kwaśnicy. Drugi niezbędny składnik to swoja, dobrze ukiszona kapusta.

Warzywa umyć obrać, cebulkę zrumienić na piecu lub na płytce kuchennej.

Mięso wyjąć z naczynia, umyć, zalać zimną wodą dodać przyprawy i gotować na wolnym ogniu. W trakcie gotowania dołożyć warzywa. Pod koniec gotowania, gdy mięso jest prawie miękkie dołożyć kapustę (nie kroić).

Podawać z ziemniakami ugotowanymi osobno.