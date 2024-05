Remis Hutnika Kraków, który w Elblągu stracił zawodników, ale nie bramki

Piłkarze z Suchych Stawów ostatni raz ulegli rywalom z Elbląga dwa lata temu. W kolejnych spotkaniach to hutnicy cieszyli się ze zwycięstw, choć w ostatnim z nich sprzyjało im szczęście. Bowiem to jeden z graczy Olimpii skierował piłkę do własnej bramki.

Teraz jednak wiele zdawało się wskazywać, że mogą powrócić do Krakowa bez punktu. Pech dopadł ich w I połowie, a zaczęło się od urazu pachwiny najbardziej rutynowanego defensora w zespole, Igora Tarasovsa. Kilka minut później kontuzji kolana nabawił się czołowy strzelec krakowian, Marcin Wróbel. Nie był to jednak koniec nieszczęść. Tuż przed zejściem na przerwę wyrzucony został z boiska za faul i odepchnięcie przeciwnika – stało się to w ciągu minuty – ich rozgrywający, Marcin Budziński.