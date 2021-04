"RePlay z muzyki". Multimedialne lekcje z muzyki na platformie Play Kraków

Kraków. Nowe terminy koncertów muzyki filmowej „Call Me By Your Name - Live in Concert” z udziałem Sinfonietty Cracovii

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń organizatorzy informują, że trasa koncertowa „Call Me By Your Name - Live in Concert” zostaje przełożona na maj tego roku. W Krakowie posłuchamy muzyki filmowej na żywo w wykonaniu Sinfonietty Cracovii 15 maja w Centrum Kongresowym ICE.