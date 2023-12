Reprezentacja Małopolski w rządzie Donalda Tuska skromna, ale za to w kluczowych resortach. Ireneusz Raś też wejdzie do rządu?

W poniedziałek 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki wygłosił expose. Następnie posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym Sejm wybierze premiera. Kandydatem dotychczasowej opozycji jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Krzysztof Klęczar to obecnie burmistrz Kęt w pow. oświęcimskim, jest też szefem struktur PSL w województwie małopolskim oraz członkiem Rady Naczelnej PSL. Jest też najpoważniejszym kandydatem na…

Wiadomo już, kto miałby zasiąść w jego rządzie. Reprezentacja Małopolski jest skromna.

Wicepremierem oraz ministrem obrony narodowej ma zostać urodzony w Krakowie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z zawodu jest lekarzem. W trakcie pandemii COVID-19 udzielał się jako wolontariusz w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie.

Do objęcia stanowiska ministra kultury i dziedzictwa narodowego szykowany jest natomiast Bartłomiej Sienkiewicz, który w minionych wyborach parlamentarnych startował do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Pochodzi z Kielc. Od 2013 do 2014 roku był ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem służb specjalnych.