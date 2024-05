Rezerwy Wisły Kraków rozbiły Jawiszowice i meldują się w III lidze!

Od początku mecz był toczony w szybkim tempie. Nie brakowało też okazji pod obiema bramkami, choć groźniejsi w pierwszych fragmentach byli goście. Było też dużo walki. Z tego wszystkiego w 36 min urodził się gol dla Wisły. Najpierw strzelał z szesnastu metrów Wiktor Szywacz. Jego uderzenie zostało zablokowane, ale w polu karnym świetnie odnalazł się Kamil Kaczówka, który skutecznie dobił mocnym strzałem pod poprzeczkę.

W 39 min mogło być 1:1, bo z bliska głową strzelał Kamil Karcz. Kacper Szewczyk dobrze jednak zachował się w bramce i wybił piłkę nad poprzeczkę.

Wisła ruszyła do ataków od samego początku drugiej połowy. Wyglądało to tak, jakby krakowianie jak najszybciej chcieli definitywnie rozstrzygnąć losy tego spotkania i przypieczętować awans do III ligi. I już w 47 min prowadzili 2:0 po kapitalnym uderzeniu Wiktora Szywacza w samo okienko.