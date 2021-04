Rodzina Karpieli. Słynna góralska familia pełna muzyki, celebrytów i architektów red.

Znacie zespół Zakopower? Z pewnością. A wiecie, że to góralski zespół, a liderem jest Sebastian Karpiel-Bułecka? To tylko jeden z wielu znanych przedstawicieli rodzin Karpieli. Ta góralska familia ma także innych, znanych przedstawicieli - i to nie tylko w świecie muzyki, ale i sportu. Są wśród nich także znani architekci.