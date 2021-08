Ruszają prace nad dwoma filmami w krakowskich plenerach - komedią "Parada serc" i dramatem "Figurant" Paweł Gzyl

Zdjęcia do komedii romantycznej "Parada serc" będą realizowane m.in. w pobliżu Barbakanu Andrzej Banas / Polska Press

W sobotę 28 sierpnia ruszą w Krakowie prace na planie komedii romantycznej "Parada serc". Dwa dni później rozpoczną się natomiast zdjęcia do dramatu "Figurant" opartego na motywach z biografii Karola Wojtyły. To oznacza zmiany w organizacji ruchu w Krakowie. Ale za to w przyszłości zobaczymy miasto jako tło dwóch filmowych produkcji.