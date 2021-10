Ruszyła budowa centrum przesiadkowego w Wadowicach. Będzie gotowe za rok [ZDJĘCIA]

W Wadowicach za rok oddane zostaną do użytku po przebudowie okolice dworców: kolejowego i autobusowego. Obie inwestycje są tak naprawdę ze sobą połączone. Chodzi o projekt stworzenia w tym mieście zintegrowanego transportu miejskiego, budowę węzła przesiadkowego. Na parkingach będzie można na cały dzień pozostawić auta i rowery, by pociągiem lub autobusem dostać się do szkoły lub pracy w Krakowie czy też Bielsku-Białej. Można będzie też łączyć przejazdy koleją i autobusem.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że z obu modernizowanych dworcowych obiektów można po ok. 20-minutowym spacerze dotrzeć na wadowicki rynek, wprost do słynnej papieskiej bazyliki, a po drodze zjeść w jednej z wielu kawiarni kremówkę

mówi Rafał Mazurczak, właściciel lokalnej agencji turystycznej.

Firma Probud, z którą Urząd Miejski w Wadowicach podpisał umowę na zaprojektowanie i przebudowę autobusowego dworca, ruszyła już z pracami. Pokazała też wizualizację projektu. Do tej pory był to po zwykły, prostu betonowy plac z przystankami i malutką, blaszaną poczekalnią. Nie była to na pewno wizytówka tego miasta.