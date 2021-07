Rynek Podgórski w rytmie flamenco. Tak przebiega Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie [ZDJĘCIA] AP

Warsztaty tańca flamenco to jedna z atrakcji trwającej w Krakowie od piątku do niedzieli 34. edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych. Warsztaty poprowadzili Bogumiła Delimata La Bogusha & Cristo Osorio. Co jeszcze w programie tegorocznego festiwalu?